Vlada na osnovu ustavnog nasilja ne bi bila legitiman partner

Podgorica, (MINA) – Insistiranje na Zakonu o predsjedniku i vladi koja bi se birala na temelju ustavnog nasilja bi gotovo izvjesno Crnu Goru gurnulo u međunarodnu izolaciju, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da takva vlada ne bi mogla biti niti legitiman niti kredibilan partner za Evropsku uniju i NATO.

“Ukoliko parlamentarna većina nastavi da insistira na Zakonu o predsjedniku i vladi koja bi se birala na temelju ustavnog nasilja, to bi, gotovo izvjesno, gurnulo Crnu Goru u međunarodnu izolaciju”, rekao je Nikolić.

