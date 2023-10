Vlada da posluša poslanike EP i odloži popis

Podgorica, (MINA) – Liberalna partija (LP) pozvala je Vladu da posluša poslanike Evropskog parlamenta (EP) i zabrinutu javnost u Crnoj Gori i da hitno donese odluku o odlaganju popisa stanovništva.

Iz LP su rekli da predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastavlja da se obračunava sa evropskim poslanicima i dokazuje svoju „evropsku” agendu dok se “snishodljivo odnosi prema zvaničnom Beogradu i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve”.

“Nakon sramotnih izjava usmjerenih prema partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i nastupa u EP koji je koristio za promociju sebe kao novog Mesije, Milatović je nastavio da vrijeđa i poslanike EP”, naveli su iz LP.

Oni su kazali da je Milatović poslanike EP, a naročito izvjestioca tog parlamenta za Crnu Goru Tonina Piculu, nazvao “mikrofonima” lokalnih političara i optužio ih za politizaciju pitanja popisa.

Kako su iz LP dodali, Milatović je to uradio zbog njihovog razumnog stava pred institucijama Evropske unije da je popis stanovništva u Crnoj Gori potrebno sprovesti tek onda kada se okonča politička nestabilnost.

“Naravno, kada je samo nekoliko dana ranije srpski patrijarh Porfirije otvoreno vrijeđao crnogorski narod i sprovodio velikosrpsku ideologiju i popisnu kampanju, Milatović ne samo da je ćutao nego mu je i ponizno ljubio skute”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, umjesto da započne dijalog sa međunarodnim partnerima, Milatović pokušava da Crnoj Gori i EU “proda maglu”, a sve na štetu evropskog puta Crne Gore i na štetu svih građana.

“Zato još jednom apelujemo na nadležne institucije, prije svega na Vladu, da posluša i glas poslanika Evropskog parlamenta i značajnog dijela zabrinute javnosti u Crnoj Gori i hitno donese odluku o odlaganju popisa stanovništva”, zaključili su iz LP.

