Verifikovani mandati odbornicima, bez predloga za predsjednika SO Budva

Podgorica, (MINA) – Podnošenjem izvještaja predsjednika Opštine izborne komisije (OIK) Đorđa Vujovića verifikovani su mandati 33 odbornika novog saziva budvanskog parlamenta.

Budvanski parlament nije konstituisan sve dok ne bude izabran predsjednik Skupštine Opštine (SO), pišu Vijesti.

Odbornici su dužni da predsjednika SO izaberu u narenih 30 dana, odnosno do 6. avgusta. Ukoliko se to ne desi, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisaće nove izbore.

Predsjedavajući, najstariji odbornik Savo Medigović, nakon pauze od pola sata prekinuo je sjednicu jer nije bilo predloga za predsjednika SO.

Vujović je podsjetio da je prema konačnim rezultatima OIK izborna lista “Budva naš grad – Nikola Jovanović” osvojila devet mandata, a lista “Demokrate – Ojačaj. Obnovi. Oživi. – Budva Odlučuje – Đorđe Zenović” četiri mandata.

Koalicija “Za budućnost Budve – Budva otvoreni grad – Mladen Mikijelj” osvojila je devet mandata, a “Evropa sad – Budva ima šansu – dr Predrag Zenović” dva mandata.

Lista “DPS – Budva može bolje – prof. dr Nikola Milović” osvojila je sedam mandata, a liste “URA – Dr Dritan Abazović – Drugačije!” i “Čist izbor – Petar Odžić – SDP, SD, LP i građani” osvojile su po mandat.

