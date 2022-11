Vag: Reakcija pravosuđa da ide u korak sa promjenjivom dinamikom

Podgorica, (MINA) – Prihvatanje praćenja suđenja znači povećanje transparentnosti i nezavisnosti sudskog procesa na Zapadnom Balkanu i izgradnju povjerenja u taj proces, kazala je šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Dominik Vag.

U Budvi je danas otvorena regionalna konferencija o istragama i presudama u oblasti organizovanog kriminala i korupcije, koja je, u okviru OEBS-ovog regionalnog projekta praćenja sudskih postupaka, okupila 45 aktera iz sektora pravde iz regiona.

Iz OEBS-a su saopštili da će učesnici razgovarati o zajedničkim sistemskim pitanjima u procesima istrage, krivičnog gonjenja i suđenja u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije.

Učesnici će se, kako su dodali, fokusirati na razmjenu najboljih praksi, naučenih lekcija i razvijanje modela za rješavanje identifikovanih izazova.

Vag je, otvarajući konferenciju, učesnicima kazala da oni bolje od bilo koga poznaju izazove u otkrivanju, krivičnom gonjenju i suđenju sve sofisticiranijem organizovanom kriminalu sa kriminalnim šemama, uključujući pranje novca i korupciju.

„Reakcija pravosuđa mora da ide u korak sa promjenljivom dinamikom, da izbjegne zaglavljivanje u sopstvenoj mehanici, da se pobrine da njegov odgovor ima dovoljno snage da obeshrabri kriminalne aktivnosti”, rekla je Vag.

Ona je navela da prihvatanje praćenja suđenja znači povećanje transparentnosti i nezavisnosti sudskog procesa na Zapadnom Balkanu, izgradnju povjerenja u taj proces i odgovor na obavezu koju su države učesnice OEBS-a preuzele u Kopenhagenu 1990.

Vođa tima za vladavinu prava i demokratiju u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji, Đulio Veneri, zahvalio je OEBS-u na sprovođenju veoma zahtjevnog i složenog projekta.

On je zahvalio i predstavnicima pravosuđa i tužilaštava iz regiona na njihovoj spremnosti da se angažuju i doprinesu svrsishodnom pregledu stanja, na osnovu početnih nalaza privremenog izvještaja koji su dostavili posmatrački timovi OEBS-a.

„Biti u prostoriji sa praktičarima koji istinski brinu o svojim građanima je odlična prilika da iskoristimo i zajednički identifikujemo važne načine za unaprjeđenje opštih napora za vladavinu prava. Danas smo ovdje jer vjerujemo u vaše potencijale. Ovo je najvažnija stvar koju treba danas treba naglasiti“, kazao je Veneri.

Iz OEBS-a su naveli da je opšti cilj regionalnog projekta da se razgovara o konkretnim i djelotvornim rješenjima i daju preporuke u cilju efikasnijeg rješavanja slučajeva korupcije i organizovanog kriminala u regionu.

Kakos u rekli, trogodišnji projekat realizuje se u bliskom partnerstvu i uz finansijsku podršku Evropske unije.

“Projekat je proizveo podkast „Put ka pravdi“ preveden na lokalne jezike, koji naglašava različite aspekte borbe protiv teškog organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu, ulogu pravosudnog sistema u tim naporima i šta to znači za društvo širom regiona”, navodi se u saopštenju.

