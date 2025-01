Utvrđen Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama koji će, kako je saopšteno, doprinijeti djelotvornijem ostvarivanju tog prava.

Iz Vlade su, nakon današnje sjednice, saopštili da će se izmjenom postojećeg zakonodavnog okvira stvoriti uslovi da se pravo na slobodan pristup informacijama ostvaruje u sklopu savremenog sistemskog modela.

“Koji počiva na premisi da građani ostvaruju svoje interese u odnosima saradnje, međusobno i sa organima vlasti, koji nastupaju kao “otvoreni sistem” – u komunikaciji sa svojim građanima”, dodaje se u saopštenju.

Kako je istaknuto na sjednici, ostvarivanje i zaštita prava na pristup informacijama suočeni su sa određenim izazovima koji negativno utiču na efikasnost rada organa, ostvarivanje prava, a samim tim i na transparentnost rada organa.

“Pa se očekuje da će ovaj zakon doprinijeti što djelotvornijem ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama i stvaranju neophodnih mehanizama, kako bi sve ono što su identifikovani problemi u primjeni ovoga zakona bili prevaziđeni”, kaže se u saopštenju.

Na taj način, kako su rekli iz Vlade, stvoriće se i neophodni uslovi da se pravo na slobodan pristup informacijama ostvaruje još kvalitetnije i efikasnije, što će doprinijeti i bržem razvoju demokratije i demokratskog sistema.

Vlada je danas utvrdila i dva amandmana na Predlog izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Iz Vlade su rekli da se prvi amandman tiče člana Predloga zakona kojim je propisano da kontrolu zakonitosti efikasnosti rada Agencije vrši specijalni kontrolor za nacionalnu bezbjedost

“Imajući u vidu značaj i obim posla koji specijalni kontrolor treba da obavlja, tim amandmanom predlaže se da svoje radne zadatke obavlja u prostorijama ANB-a”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se drugi amandman odnosi na član Predloga zakona kojim je propisano da se godišnji izvještaj specijalnog kontrolora podnosi nadležnom radnom tijelu Skupštine u okviru godišnjeg izvještaja o radu Agencije.

“Tim amandmanom predlaže se brisanje tog stava, budući da je stavom 3 člana 41 propisano da specijalni kontrolor podnosi godišnji izvještaj o izvršenoj kontroli direktoru Agencije, Vladi i nadležnom radnom tijelu Skupštine”, rekli su iz Vlade.

Vlada je na sjenici donijela i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima i načinu sprovođenja administrativnih i fizičkih mjera zaštite tajnih podataka.

„Izmjenama i dopunama Uredbe će se unaprijediti pravni okvir sprovođenja administrativnih i fizičkih mjera zaštite tajnih podataka, putem propisivanja upotrebe savremenih standarda u ovoj oblasti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je važeća uredba donijeta 2015. godine, tako da je standarde, čije korištenje propisuje ta uredba, neophodno zamijeniti novijim.

„Takođe, potrebno je usaglasiti važeću Uredbu sa propisima u oblasti odbrane koji su donijeti nakon 2015. godine“, kaže se u saopštenju.

Cilj uredbe je, kako su naveli iz Vlade, da se stvore optimalni uslovi za čuvanje tajnih podataka i prevenciju njihovog otkrivanja neovlaštenim osobama.

