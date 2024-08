UNDP donirao MUP-u opremu za gašenje požara

Podgorica, (MINA) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori donirao je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) vrijednu opremu za gašenje požara.

U saopštenju UNDP-a navodi se da su brojni požari proteklih sedmica proizveli značajnu štetu i ugrozili životnu sredinu, ekonomiju i zdravlje građana i građanki Crne Gore.

“Prepoznajući hitnost situacije i izražavajući zabrinutost zbog eskaliranja ove krize, UNDP je ponudio podršku MUP-u u vidu nabavke opreme koja će timovima MUP-a olakšati borbu sa požarima, kao i za očuvanje imovine i života ljudi”, kaže se u saopštenju.

UNDP je, kako se navodi, nabavio 70 naprtnjača (ranaca sa vodom), 23 metlarice za gašenje požara, 100 vatrogasnih crijeva i 20 mlaznica na zasun za vatrogasna crijeva.

“Pored ovoga, biće nabavljen i određen broj vatrogasnih odijela za pripadnike i pripadnice timova MUP-a koji na terenu svakodnevno ulažu nadljudske napore da obuzdaju požare”, dodaje se u saopštenju.

Kako su kazali iz UNDP-a, podrška MUP-u ogleda se i u pružanju neophodnih obuka za lokalne zajednice, kako bi prevenirali požare, a kada do njih dođe, mogli da pruže adekvatnu podršku pripadnicima vatrogasnih službi.

Navodi se da će se u saradnji sa sektorom za smanjenje rizika od katastrofa MUP-a, biti organizovana najmanje dva sveobuhvatna programa obuke, koji će obuhvatiti prevenciju požara, tehnike suzbijanja požara i sigurnosne protokole.

Cilj te inicijative je, kako se dodaje, jačanje kapaciteta i unapređenje komunikacije i koordinacije između vatrogasnih službi i lokalnih zajednica, kako bi se unaprijedili napori u pripremi i zajedničkom odgovoru na požare.

“Imajući u vidu da požari predstavljaju višestruku opasnost za životnu sredinu i ljudske živote, UNDP će podržati MUP u razvoju dugoročne strategije za prevenciju i upravljanje šumskim požarima u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Ta strategija će, kako se navodi, obuhvatiti mapiranje područja visokog rizika od požara, razvoj sistema ranog upozoravanja, promociju održivog upravljanja šumama i podizanje svijesti javnosti o prevenciji požara.

Iz UNDP-a su odali priznanje timovima MUP-a i njihovim naporima u borbi sa požarima.

“Vjerujemo da zajedničkim radom možemo efikasno odgovoriti na krizne situacije, podržati lokalne zajednice u jačanju kapaciteta za prevenciju, odgovor i oporavak od ovih katastrofa i izgraditi otpornije zajednice”, kazali su iz UNDP-a.

