Ukrajinski državljani uhapšeni zbog napad na zaposlenog na trajektu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su dva ukrajinska državljanina, M.S. (61) i K.C. (23), zbog sumnje da su fizički napali i teško povrijedili zaposlenog u Morskom dobru, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je u ponedjeljak, oko 16 sati i 40 minuta, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Tivat obaviještena da je u mjestu Lepetani više osoba napalo zaposlenog na trajektu.

Navodi se da je policija odmah preduzela niz opsežnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, izuzela video materijal sa nadzornih kamera u blizini lica mjesta, prikupila obavještenja od više osoba i pretražila teren.

„Ove aktivnosti rezultirale su identifikovanjem dva osumnjičena – M.S. (61) i K.C. (23), oba ukrajinski državljani, koji su uhapšeni“, ističe se u saopštenju.

Njima se, kako je saopšteno, na teret stavlja krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaiju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

U saopštenju se dodaje da je zaposleni na trajektu zadobio teške tjelesne povrede u vidu preloma rebara, loma zuba i više hematoma po glavi i tijelu.

Iz policije su kazali da njihovi službenici preduzumaju dalje mjere i radnje u cilju lociranja i procesuiranja preostale dvije osobe koje su učestvovale u događaju, a koje su identifikovane.

