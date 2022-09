Uhapšeno 38 vozača zbog vožnje pod djestvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su tokom vikenda uhapsili 38 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je uhapšena još jedna osoba, zbog počinjenog krivično djela iz oblasti ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja.

Kako su naveli, saobraćajna policije je u danima vikenda evidentirala 30 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe poginule.

Iz policije su kazali da je u tim nezgodama osam osoba zadobilo teške tjelesne povrede, a 25 je lakše povrijeđeno.

Navodi se da su u istom periodu pripadnici saobraćajne policije podnijeli 186 prekršajnih prijava, izdali 821 prekršajni nalog, oduzeli 16 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja.

„Od navedenog broja uhapšenih vozača, zbog vožnje pod djestvom alkohola, 22 su uhapšena u Glavnom gradu“, kaže se u saopštenju.

