Uhapšen osumnjičeni za krijumčarenje ljudi

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su J.K. (22) iz Pakistana osumnjičenog za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Iz Uprave policije rekli su da se sumnja da je J.K. iz Albanije u Crnu Goru, van graničnog prelaza u mjestu Božaj, omogućio prelaz državne granice za više osoba, državljana Nepala i Pakistana, a sa namjerom daljeg tranzita preko teritorije Crne Gore ka Bosni i Hercegovini.

J.K. je, kako se dodaje, tom prilikom stekao protivpravnu imovinsku korist.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu J.K. uhapšen“, navodi se u saopštenju.

