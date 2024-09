U Gusinju pronađen pištolj sa municijom

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Gusinje pronašli su pištolj kod R.N. (34) i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija u Gusinju, u mjestu Begluci, shodno naredbi suda, pretresla stan i druge prostorije koje koristi R.N.

„Tom prilikom kod njega su kod istog pronašli pištolj marke Zastava, kalibra 7.65 milimetara i dva okvira sa deset komada pištoljske municije u ilegalnom posjedu“, kaže se u saopštenju.

O događaju je, kako se dodaje, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, po čijem je nalogu protiv R.N. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Policijski službenici i u narednom periodu nastaviće sa represivnim mjerama i radnjama u cilju otkrivanja i procesuiranja svih oblika nelegalnih aktivnosti povezanih sa nedozvoljenim držanjem oružija, municije i minsko eksplozivnih sredstava“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS