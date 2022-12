Stvoreni svi uslovi za proglašenje konačnih rezultata u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad pozdravio je odluku Državne izborne komisije (DIK) da usvoji njihov prigovor, kojim se zahtijevalo da se utvrdi da je Izborna komisija Glavnog grada propustila da u zakonskom roku donese odluku u vezi sa utvrđivanjem konačnih rezultata lokalnih izbora u Podgorici.

Iz Evrope sad su kazali da su se, stupanjem na snagu tog rješenja DIK-a, stvorili svi uslovi da se proglase konačni rezultati izbora.

“Pozdravljamo današnju odluku DIK-a kojom je usvojen naš prigovor sa predloženim dispozitivom kojim se utvrđuju konačni rezultati podgoričkih izbora koji su održani 23. oktobra”, rekli su iz Evrope sad.

Time je, kako su kazali, napravljen odlučan korak ka tranziciji vlasti u Podgorici.

“Ako nekome do sada nije bilo jasno da je Demokratska partija socijalista (DPS) nezakonitim djelovanjem preko predsjednika Izborne komisije Glavnog grada opstruirala demokratsku tranziciju vlasti, današnja odluka DIK-a ne ostavlja prostor za bilo kakvu dalju dilemu”, naveli su iz Evrope sad.

Oni su kazali da je, nakon “jasne pobjede snaga, predvođenih Evropom sad, koje su poslale DPS u političku prošlost”, ta partija uključila svoje opstruirajuće mehanizme i ušla u proces blokade tranzicije vlasti.

“Ovog puta su se služili najprljavijim metodama i išli na sve ili ništa tako što su prvo blokirali Ustavni sud neglasanjem za izbor sudija, pa zatim iskoristili svoje partijske vojnike i desničarske organizacije da zloupotrebljavaju tu blokadu sa ciljem odlaganja predaje vlasti po svaku cijenu”, rekli su iz Evrope sad.

Oni tvrde da je DPS u međuvremenu dodatno izgubio podršku svojih glasača i međunarodne zajednice kojoj je “godinama prodavao maglu” da ta stranka stoji na braniku države, iako je, kako tvrde iz Evrope sad, upravo DPS bio i ostao glavni destabilizujući faktor u Crnoj Gori.

“Stupanjem na snagu današnjeg rješenja DIK-a, stvorili su se svi uslovi da se proglase konačni rezultati izbora, i na taj način sprovede volja građana koji su na izborima nedvosmisleno glasali za smjenu vlasti”, zaključuje se u saopštenju.

