Spajić i Milatović osnivaju pokret Evropa sad

Podgorica, (MINA) – Bivši ministri finansija i socijalnog staranja i ekonomskog razvoja, Milojko Spajić i Jakov Milatović, u ponedjeljak će predstaviti programske ciljeve i principe pokreta Evropa sad.

To je najavio Spajić u pozivu na konferenciju povodom osnivanja pokreta, upućenom medijima.

„Na konferenciji ćemo Milatović i ja predstaviti programske ciljeve i principe Pokreta, nakon čega ćete moći da postavljate pitanja“, naveo je Spajić.

Konferencija će biti održana u Podgorici, u hotelu Hilton, sa početkom u 11 sati.

