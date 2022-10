Smjena Kentere grubi čin Abazovićeve odmazde i izraz straha

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović smijenio je vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kenteru zbog straha da je istraga Agencije potvrdila njegove veze sa ruskim službama i švercom cigareta, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da je smjena Kentere grubi čin Abazovićeve odmazde zbog akcije koju je ANB vodila protiv osoba povezanih sa ruskom službom, ali i izraz straha da će kraci istrage koju je ANB pokrenuo povodom suzbijanja ruskog uticaja, dovesti do samog premijera.

„Takođe, smjena Kentere je poruka svim institucijama i pojedincima koji se bave istragom šverca zaplijenjenih cigareta pod kišobranom vrha države, kako će proći ukoliko se usude da do kraja istraže ko stoji iza ovog kriminalnog čina“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da su uvjereni da je današnji “nervozni” Abazovićev potez diktiran od njegovih mentora koji dolaze iz parapolitičkih i kriminalnih krugova.

„Današnja odluka je jasno priznanje Abazovića da ga je strah od ishoda istrage, odnosno da je Rade Milošević, kao starješina organa u okviru koga se sprovodilo krijumčarenje cigareta, imao zeleno svjetlo partijskog šefa i predsjednika stranke za sve što je radio“, rekli su iz DPS-a.

Oni su poručili da podržavaju nadležne institucije da, uprkos takvim i sličnim pritiscima, to do kraja istraže, ali i sva druga krivična djela “u kojem su pojedinci iz državnih organa, predvođeni Abazovićem, imali namjeru da nanesu neprocjenjivu štetu Crnoj Gori”.

