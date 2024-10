Sjutra u Kotoru Konferencija o interkulturalizmu

Podgorica, (MINA) – Konferencija o interkulturalizmu, posvećena razvoju digitalne otpornosti i strategiji za mlade u borbi protiv rasizma i ksenofobije u onlajn prostoru, biće održana sjutra u Kotoru.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, konferenciju organizuje taj Vladin resor zajedno sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i Savjetom Evrope.

Navodi se da je Interkulturalna konferencija “Centra Sjever-Jug” dio nove inicijative Savjeta Evrope pokrenute u skladu sa rezultatima sa Samita šefova država i vlada Savjeta Evrope u Rejkjaviku.

Iz Ministarstva su pojasnili da je inicijativa osmišljena u okviru napora da se premoste rastuće podjele između globalnog sjevera i juga,

dodatno podstaknute sve izraženijim sajber i digitalnim prijetnjama.

“Konferencija će mapirati trendove i prijetnje onlajn ksenofobije i rasizma kroz prizmu mladih širom svijeta, sa fokusom na Evropu, Afriku i Bliski Istok i rezultiraće definisanjem seta preporuka za buduće inicijative mladih u ovoj oblasti”, kaže se u saopštenju.

Na otvaranju koferencije govoriće potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin

Ibrahimović, ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka i zamjenik generalnog sekretara Savjeta Evrope Bjorn Berg.

