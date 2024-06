Sjutra komemorativna sjednica Skupštine povodom smrti Đurovića

Podgorica, (MINA) – Komemorativna sjednica povodom smrti nekadašnjeg poslanika Skupštine Dragana Đurovića, biće održana sjutra.

Kako je saopšteno iz Skupštine, sjednica se biti održana u Plenarnoj sali, u devet sati i 30 minuta.

Đurović je preminuo u četvrtak, u 65. godini.

Osim stranačkog angažmana u Demokratskoj partiji socijalista, obavljao je i visoke državne funkcije.

