Seniori nastavljaju kvalifikacije za EP, seniorke zaustavljene u Atini

Podgorica, (MINA) – Crnogorska muška stonoteniska reprezentacija, u sastavu Filip Radović, Irfan Čekić i Filip Radulović, ostvarila je odličan rezultat u Helsinkiju i plasirala se u narednu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo (EP), dok su seniorke zaustavljene u Atini.

Kako je saopšteno iz Stonoteniskog saveza (STSCG), nakon poraza u prvom kolu od domaćina Finske, ukupnim rezultatom 3:1, gdje je jedinu pobjedu ostvario Radulović, crnogorski seniori bili su ubjedljivi protiv Letonije.

Iz STSCG naveli su da je rezultat bio 3:1, dvije pobjede za crnogorski tim ostvario je Radović, dok je Radulović trijumfovao jednom.

„Zahvaljujući tom rezultatu, Crna Gora kao druga u grupi nastavlja kvalifikacije, a termini mečeva i sastav grupa u narednom krugu će biti naknadno određeni“, kazali su iz STSCG.

Oni su rekli da seniorke, nažalost, nijesu uspjele da naprave iznenađenje u Atini, u drugom kolu kvalifikacija za EP.

Iz STSCG naveli su da su Snežana Ćulafić, Ivona Petrić i Simona Perović poražene u oba meča od reprezentacija Velsa i Grčke, rezultatom 3:0.

To znači da naše najbolje stonoteniserke neće učestvovati na EP, koje će u septembru naredne godine biti održano u Švedskoj.

