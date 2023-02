Šćekić: Problem FZO sistemski

Podgorica, (MINA) – Problem Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), na koji je ukazala Državna revizorska institucija (DRI), sistemski je i povlači se od 2016. godine, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj FZO za 2021. godinu i na reviziju pravilnosti.

Šćekić je kazao da se radi o izvještaju DRI za unazad šest-sedam godina.

“Ono što je saopšteno je kumulativno i to je zatečeno stanje na koje sam ja sve vrijeme ukazivao“, rekao je Šćekić i ocijenio da je uspio da to malo unaprijedi.

On je naveo da se ne može spinovati i skretati pažnja sa onih koji sistem zloupotrebljavaju.

„Ono što je tačno, da ovo što je knjiženo jeste problem koji se povlači od 2016. godine i da je to problem koji je sistemski i još se ne može riješiti“, rekao je Šćekić na konferenciji za novinare.

On je kazao da je sistem pogrešno postavljen, jer je finansiranje zdravstvenog sistema značajno ugroženo ukidanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje.

„Ja sam lično upozoravao i slao dopise i urgencije zdravstvenim ustanovama kako bi ažurnije dostavljali informacije“, rekao je Šćekić.

Kako je kazao, stvorio je uslove, zajedno sa kolegama iz Fonda, da od aprila prošle godine za tri specijalne bolnice koje prije toga nijesu informisale, procedura ide kako je potrebno.

Šćekić je rekao da je taj problem trajao nekoliko godina.

„Ovo što je DRI donijela potpuno podržavamo, jer smo sve vrijeme upozoravali. O tome se nije pisalo, a sada se piše jer neki žele da se preko mene i zdravstvenog sistema svete“, rekao je Šćekić.

Šćekić je rekao da je, zahvaljujući listi ljekova za ovu godinu, stvoren uslov da se preusmjeri za jačanje javnog zdravstva dodatnih četiri miliona EUR.

Kako je kazao, ponosan je na svoj rad i kolege iz Fonda i Ministarstva zdravlja.

“Nastojimo da te probleme koji su godinama pravljeni sada objelodanimo i to se vidi. Želja nam je da otvorimo sve probleme i da pokažemo u kakvoj situaciji smo našli zdravstveni sistem“, rekao je Šćekić.

On je naveo da želi da DRI nastavi u tom pravcu i da se potpuno razjasne stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu.

Šćekić je rekao da bi, kada bi se u potpunosti sprovodilo knjiženje na način na koji je predviđeno, morali neke zdravstvene ustanove da ukinu.

On je istakao da to nije nezakonito, već se samo na drugi način knjiže.

„To zahtijeva promjenu. To je pitanje i za Ministarstvo finansija i sve činioce koji uređuju sistemska pitanja“, rekao je on.

Šćekić je kazao da dug nije ustanove, već dug države.

Kako je naveo, kada je došao nije bilo završnog računa za 2017., 2018. godinu i do danas.

„Uspjeli smo da riješimo problem za 2017. i 2018. godinu. Neka novi direktor ide dalje“, kazao je Šćekić.

Upitan zašto bolnice nijesu pravdale sredstva koja su dobila od Fonda, Šćekić je kazao da je to pitanje za zdravstvene ustanove.

„Siguran sam da ono što dolazi u ovom momentu mnogo efikasnije, brže, da je mnogo momenata preavaziđeno“, rekao je Šćekić i dodao da se ono što je decenijama rađeno pogrešno, ne može se odmah vratiti u normalu.

Upitan da li očekuje neku reakciju tužilaštva, Šćekić je rekao da u kontinuitetu poziva tužilaštvo.

„Pozivam tužilaštvo da se obavezno usmjeri na sagledavanje situacije, ne u ovom dijelu, ovo su tehničke stvari. Govorim o tome kako su angažovane neke privatne ustanove, kako su se tenderi za ljekove prebacili iz Fonda u Montefarm i kako je čitav taj sistem zamotan“, kazao je Šćekić.

Upitan da li su došli kada su bili u Fondu do nekih spornih saznanja i da li je upitio tužiocu, Šćekić je kazao da je sve što je saznao uputio tužilaštvu.

„Do svih onih momenata garancija koje nijesu imale utemeljenje, ovo sagledavanje koje smo mi imali potpuno je pod nadležnošću Upravnog odbora urađeno“, rekao je Šćekić.

On je kazao da poštuje to što je DRI istakla da neke stvari moraju da se unapređuje.

Upitan koje odgovoran za negativno mišljenje za 2021. godinu, Šćekić je kazao da je to kumulirano stanje unazad nekoliko godina.

Šćekić je istakao da svi koji su radili na tome prethodnih sedam-osam godina treba da daju objašnjenje.

On je kazao da je priča o preciznosti samih faktura neka druga dimenzija i da se govori o kašnjenju.

