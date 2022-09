Sastanak partija nekadašnje većine da bude javan

Podgorica, (MINA) – Sastanak partija parlamentarne većine sa izbora 2020. godine treba da bude javan i da definitivno pokaže da li nekadašnja većina može ozbiljnim dogovorom da realizuje izbornu volju građana, kazao je lider Demosa Miodrag Lekić.

Demokratski front pozvao je predsjednike stranaka nekadašnje parlamentarne većine da se sjutra sastanu u Skupštini kako bi se dogovorili o formiranju nove vlade koja bi pripremila izbore.

Lekić je rekao da je zbog posebnog značaja sjednice političkih subjekata kojima su građani rekordnom izlaznošću na izborima 2020. godine dali povjerenje za ozbiljno, kompetentno i reformsko vođenje države, sastanak potrebno učiniti javnim.

Na to ih, kako je naveo na Fejsbuku /Facebook/, obavezuje respekt prema građanima, kao i preuzimanje javne odgovornosti svakog učesnika za ishod sastanka.

Lekić je kazao da sastanak treba da javno i definitivno pokaže da li izabrana parlamentarna većina, nakon mnogih neodgovornih eksperimenata, između ostalog sa dvije neuspješne vlade, može da uradi ono što je trebalo na početku.

Sastanak, kako je rekao, treba da pokaže da li nekadašnja parlamentarna većina može da ozbiljnim dogovorom, duhom saradnje i konsenzusa, kompetentnim i reformskim vođenjem državnih poslova, realizuje izbornu volju građana i afirmiše novu sliku politike čiji je jedini cilj opšte dobro građana.

“Ili karnevalom provincijskog nadgornjavanja i manipulacija, politikom rvanja u blatu preuzeti odgovornost za negativan ishod”, naveo je Lekić.

Prema njegovim riječima, u drugom slučaju treba objaviti definitivni kraj izabrane parlamentarne većine “kao novi, ovog puta i finalni poklon Demokratskoj partiji socijalista i njihovim saradnicima”.

DPS i njihovi saradnici su, kako je ocijenio Lekić, zajedno odgovorni za stvoreni sistem propale ekonomije, endemske korupcije, kontrolisanih pravosudnih institucija i ukupne kriminalizacije crnogorskog društva.

