Šaranović: Đukanović morao da da mandat Lekiću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović morao je da da mandat za sastav Vlade lideru Demosa Miodragu Lekiću, jer je za to imao sve ustavne pretpostavke, ocijenio je poslanik Demokrata Danilo Šaranović.

Đukanović je danas podnio predlog za skraćenje mandata 27. saziva Skupštine Crne Gore, navodeći da se nijesu stekli uslovi da mandat za sastav Vlade povjeri Lekiću.

Šaranović je na Tviteru /Twitter/ naveo da su Demokrate sedam dana insistirale da se odbijanjem da se stave potpisi na kandidaturu Lekića ne ostavlja prostor Đukanoviću za ovakav manevar.

„Nabacili su “antidemokratsku loptu” Đukanoviću da takvu odluku obrazloži saopštenjem sa organa URA-e i izostankom potpisa poslanika URA-e i Socijalističke narodne partije (SNP)“, kazao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, profit su izvukle dvije strane.

„URA, SNP i CIVIS nastavljaju da vode Vladu, a Demokratska partija socijalista je onemogućila da se formira nova Vlada u duhu 30. avgusta“, rekao je Šaranović.

