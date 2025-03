Ruski državljanin uhapšen na Aerodromu Podgorica

Podgorica, (MINA) – Ruski državljanin A.A. (27) uhapšen je na Aerodromu Podgorica zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je prilikom kontrole putnika na letu strane aviokompanije, pri izlazu iz Crne Gore, čekiranju pristupio A.A., koji je službenicima dao na uvid putnu ispravu Rusije, kao i dozvolu za privremeni boravak Belgije.

Kako su naveli, zbog sumnje u vjerodostojnost i ispravnost dozvole izvršena je detaljna granična kontrola na II liniji graničnih provjera.

„Utvrđeno je da navedena putna isprava ima određena odstupanja u odnosu na karakteristike originalnih isprava te da se najvjerovatnije radi o totalnoj reprodukciji dokumenta“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Po njegovom nalogu je A.A. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave”, navodi se u saopštenju.

