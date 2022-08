Ruski diplomata proglašen za personu non grata

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) proglasilo je jednog diplomatu Ambasade Rusije, akreditovanog u Crnoj Gori, za personu non grata, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MVP su kazali da je diplomata Rusije proglašen za personu non grata zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa članom 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

„Formalna nota o toj odluci, u kojoj je naveden rok od sedam dana za napuštanje teritorije Crne Gore, uručena je danas ambasadoru Rusije Vladislavu Maslenikovu“, navodi se u saopštenju.

