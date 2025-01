Razriješena Biljana Vučurović

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović donijela je Odluku o razrješenju direktorke Gimnazije “Slobodan Škerović” Biljane Vučurović, saznaje Pobjeda nezvanično.

Prosvjetna inspekcija predložila je ranije razrješenje Vučurović jer je, kako su ocijenili, prekršila propise i nije adekvatno reagovala na slučaj seksualnog uznemiravanja bivše učenice Gimnazije Sare Vujisić od profesora Radomana Čečovića.

Vučurović je to negirala i poručila da je postupala u raspoloživim okvirima zakona.

U Podgorici su, zbog slučaja seksualnog uznemiravanja, održana i dva protesta na kojima je zatražena smjena Vučurović, kao i da se Čečoviću zabrani dalji rad u prosvjeti.

