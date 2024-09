Razbijen market u vlasništvu predsjednika opštine Andrijevica

Podgorica, (MINA) – Market predsjednika opštine Andrijevica Željka Ćulafića razbijen je dan nakon što je izabran na tu funkciju, saopšteno je iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković pozvao je nadležne državne organe da hitno reaguju i zaštite Ćulafića.

U saopštenju SNP-a se navodi da su market koji je u vlasništvu Ćulafića razbili za sada nepoznati počinioci.

“Kao dugogodišnji predsjednik SNP-a oštro osuđujem uništavanje privatne imovine čovjeka koji je sa pozicije prvog čovjeka Andrijevice u prethodnom mandatu dokazao brigu o sugrađanima, a njegov ponovni izbor na mjesto predsjednika Opštine je samo potvrda da je na pravom putu”, naveo je Joković.

On je kazao da je to treći put da se nanosi šteta čovjeku koji se, kako je naveo, bespoštedno borio za bolje društvo i razvoj svog mjesta.

“Zato pozivam Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije Crne Gore da hitno reaguju i otkriju počinioce i nalogodavce ovog vandalskog čina, kao i da zaštite život i imovinu predsjednika Opštine Andrijevica”, kazao je Joković.

Kako je dodao, u Crnoj Gori kakvu pokušavaju izgraditi nakon višedecenijskog posrnuća u svakom smislu, ne smije se dozvoliti da se ijedan građanin osjeti nebezbjedno.

“Naročito ne zbog političkih opredjeljenja. To nije demokratsko društvo kojem težimo”, zaključio je Joković.

