Raonić imenovan za vršioca dužnosti generalnog direktora RTCG

Podgorica, (MINA) – Savjet Radio Televizije Crne Gore imenovao je Borisa Raonića za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog medijskog servisa.

Savjet je tu odluku donio nakon što je Raonić podnio ostavku na mjesto generalnog direktora RTCG-a, i on će funkciju vršioca dužnosti obavljati do okončanja novog konkursa.

Konstatovano je da Raonić ispunjava sve uslove i da nema prepreka da obavlja funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora, prenosi portal RTCG.

Za izbor Raonića je glasalo sedam članova Savjeta RTCG, dok Marijana Camović nije glasala.

Raonića je za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog servisa predložio predsjednik Savjeta RTCG Veselin Drljević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS