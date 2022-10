Rajzing Rajnke: Vidjeli smo značajne korake ANB u borbi protiv ruskog uticaja

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) prepoznaju da je smjena vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kentere odluka Vlade, i to ne komentarišu, kazala je američka ambasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Ona je novinarima nakon 2BS foruma u Budvi rekla da su posljednjih sedmica vidjeli neke značajne korake ANB-a da uskrati Rusiji uporište u Crnoj Gori.

“Osnažujemo Crnu Goru da nastavi da se bori protiv uticaja Rusije u Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana”, poručila je Rajzing Rajnke.

