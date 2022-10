Prosvjetarima od 1. januara zarade veće za 15 odsto

Podgorica, (MINA) – Zaposlenima u prosvjeti od 1. januara zarade će biti veće za 15 odsto, kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da je povećanje zarada, koje će biti predviđeno Zakonom o budžetu za narednu godinu, dogovoren na sastanku Damjanovića, ministra prosvjete Miomira Vojinovića i predstavnika Sindikata prosvjete.

“Zaposlenima u prosvjeti slijedi uvećanje koeficijenta za zarade od 15 odsto, počevši od 1. januara, uz nastojanje da se povećanje, istom ili sličnom dinamikom, nastavi i tokom 2024, odnosno 2025. godine“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Ministarstva, uzimajući u obzir odredbe granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, odnosno makroekonomske parametre, inflaciju i limite potrošnje koje donosi Vlada, tim bi se u naredne tri godine ispunili zahtjevi prosvjetara o kumulativnom povećanju od 45 odsto.

Na sastanku je dogovoreno da će do kraja ove godine biti izmirene konstituisane obaveze koje se tiču jubilarnih nagrada za prosvjetne radnike, a odnose se na prošlu godinu.

Iz Ministarstva finansija podsjetili su da je aktuelna Vlada već isplatila obaveze koje su po istom osnovu ostale neizmirene, a tiču se 2020. godine.

„Kada je riječ o ostalim zahtjevima, koji se odnose na unapređenja materijalnog statusa prosvjetnih radnika, a koje je Sindikat prethodno iznio, o njima će se naknadno razgovarati, vodeći računa o zakonskim mogućnostima za izmirenje istih“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je današnji dogovor nastavak inicijalnog sastanka održanog 7. oktobra u Ministarstvu finansija, na kojem je obećano da će se standard prosvjetara poboljšati u najkraćem roku, u granicama realnih finansijskih mogućnosti i budžetskih kapaciteta.

