Prekršajna prijava za vrijeđanje službenika Nacionalnog parka Prokletije

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici podnijeli su prekršajnu prijavu protiv B.B. zbog vrijeđanja službenika Nacionalnog parka Prokletije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je podnijeta prekršajna prijava nakon što se tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog djela, već da se radi o prekršaju.

Iz policije su kazali da su službenici gusinjske policije, postupajući po prijavi službenika Nacionalnog parka Prokletije, prikupili obavještenja od četiri osobe.

„Oštećeni je u prijavi naveo da je prilikom obilaska terena Nacionalnog parka, u mjestu Koljenovića Bor, uočio tri lica sa dva lovačka psa, te da mu je lice B.B. tom prilikom uputio riječi uvredljive sadržine“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici prikupili obavještenja od J.R., B.B., L.B. i L.B. i o navedenom događaju obavijestili državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu koji se, kako se navodi, izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog djela, već da se radi o prekršaju.

„Policijski službenici su Sudu za prekršaje u Beranama, protiv B.B. podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru, omalovažavanje i ometanje službenog lica“, zaključuje se u saopštenju.

