Porobić ponovo selektor Kine

Peking, (MINA) – Proslavljeni crnogorski vaterpolo trener Petar Porobić ponovo je izabran za selektora vaterpolo reprezentacije Kine.

Porobić se nakon godinu rada u Njemačkoj odlučio da se se vrati u Kinu.

“Vratio sam se, jer sam se adaptirao na te uslove i na mentalitet igrača Kine i rukovodstva. Posjetio sam mnoge trening centre Kine i gradove, stekao poznanstva, prijatelje i osjetio prijateljski odnos prema meni”, rekao je Porobić.

On je od 2017. do prošle godine trenirao prvo kinesku mušku vaterpolo reprezentaciju, a onda i žensku na Olimpijskim igrama u Tokiju.

“U jednom momentu igrači su napisali pismo rukovodstvu i tražili da se vratim. To me je iznenadilo, ali i pokrenulo da razmišljam o povratku. Shvatio sam da sam postao dio tog sistema u vaterpolu Kine”, rekao je Porobić.

Kako je potvrdio i Porobićev nekadašnji prevodilac u Kini, igračima „nedostaje“ njihovi „Lao Pi“ – nadimak po kojem ga nazovu kineski igrači.

Već po njegovom odlasku je čelništvo kineskog vaterpola razmislio o povratku Crnogorca.

Kao jedna od rijetkih reprezentacija na OI u Tokiju koja uopšte nije imala pripreme u inostranstvu, niti prijateljska takmičenja s pravim protivnicima uoči igara, kineska ženska vaterpolo reprezentacija je na Olipijadi pokazala kvalitet.

Porobić je kazao da je sa trenerskim štabom prihvatio izazov da obezbijede nastup na Olimpijskim igrama bez zvaničnih utakmica i takmičenja.

On je istakao da je više zadovoljan igrama u grupi nego konačnim plasmanom.

“Pobijedili smo Japan i Mađarsku koja je osvojila bronzanu medalju, igrali na gol razlike sa Rusijom i tri četvrtine ravnopravno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Odlični rezultati protiv tih velikih ekipa. Da smo imali prilike da igramo ili da se takmičimo prethodnu godinu, naš nastup bi bio borba za medalju”, rekao je Porobić.

OI u Tokiju su Porobićeve pete Olimpijske igre kao selektora reprezentacije neke države, a sada se s kineskom muškom vaterpolo reprezentacijom priprema za šeste.

Porobić je kazao da je odlaganje Olimpijskih igara u Tokiju za godinu i administrativna odluka da Kazahstan predstavlja Aziju u muškom vaterpolu zaustavili program rada muške reprezentacije Kine, i da ekipa nije bila “u pogonu” više od dvije godine.

“To je velika pauza i za mnogo jače ekipe iz Evrope to bio veliki problem, da se ponovo aktivira taj program. Bez zajedničkog treninga, bez takmičenja i takve dugačke pauze sad treba obnoviti ekipu, vratiti igrače i pripremiti je za takmičenja. To je i cilj da se to pokuša realizovati i da se za narednih deset mjeseci pripremi ekipa za Azijske igre koje su kvalifikacije za Pariz”, rekao je Porobić.

Od prvog perioda rada u kineskoj muškoj vaterpolo reprezentaciji Porobić je vodio kineske igrače da se pripremaju u Crnoj Gori, ali i u regionu.

Crna Gora je, iako još uvijek nepoznata zemlja većini Kineza, ipak omiljena destinacija i „druga kuća“ kineskim vaterpolistima.

“Ekipa Kine je opet na pripremama u Crnoj Gori. Radićemo pet sedmica u Herceg Novom i Budvi (zajednički trening sa PVK Jadran i VK Budva). Na taj način se ostvaruje to sportsko prijateljstvo i veza Kine i Crne Gore u ovom sportu, jer svi klubovi kao i Vaterpolo savez Crne Gore

su i sada pomogli ostvarivanju te saradnje i pružili svu potrebnu pomoć i logistiku”, kazao je Porobić.

On je istakao da su posebno zahvalni PVK Jadranu za pomoć pri dolasku ekipe u avgustu, kao i podršci u prevazilaženju svih organizacionih zahtjeva.

Zahvaljujući trudu Porobića, kineski vaterpolisti sve bolje shvataju i cijene Crnu Goru kao odličnu „bazu“ za pripreme u Europi.

Zamjenik direktora Nacionalnog olimpijskog sportskog centra pri Opštoj upravi za sport NR Kine, Zhang Zheng, bio je u ekipi sa reprezentacijom u Crnoj Gori.

“Crna Gora i Kina su u dobrim odnosima, dvije prijateljske zemlje. Takođe ovdje postoji mnoštvo veoma dobrih vaterpolo klubova, i veoma je prisutan taj duh vaterpola”, kazao je on.

Kineski trener reprezentacije Chen Weihan rekao je da su pod vodstvom stranog selektora i trenera spremni za Azijske igre.

