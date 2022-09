Popović: Abazović jedini u dogovoru sa DPS-om

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović jedini je u dogovoru i ugovornom odnosu sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), kazala je poslanica Demokrata Zdenka Popović.

Abazović je na konferenciji za novinare rekao da se ne može izaći iz krize ako neko ima dogovor sa DPS-om i neke preuzete obaveze.

Popović je u reagovanju navela “da je Abazović velemajstor spina i neistina”.

“Ovaj velemasjtor spina i neistina ustvrdi kako je teško naći dogovor jer se neko dogovorio sa DPS-om, zaboravljajući na činjenicu da je jedino on u dogovoru i ugovornom odnosu sa DPS-om”, kazala je Popović.

Ona je rekla “da je Abazović, saglasno tom sporazumu, DPS-u predao Agenciju za nacionalnu bezbjednost, pola pomoćnika ministara, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Upravu za ugljovodonike, Zavod za školstvo, domove zdravlja, članove Borda direktora Elektroprivrede, Željezničkih preduzeća”.

Popović je navela da bi se moglo nabrajati u nedogled.

“Pa tako ovaj Paskalov junak ustvrdi da neko želi da omogući Milu Đukanoviću da on bira vrhovnog državnog tužioca (VDT), a prije samo 100 dana se svojim potpisom sa Đukanovićem obavezao da će URA, DPS, SDP i SNP izabrati VDT, na isti način kako su na predlog Đukanovića smijenili generala Đurovića i umjesto njega za načelnika Generalštaba izabrali DPS-ovog generala”, kaže se u reagovanju.

Popović je u reagovanju navela da je Abazović ustvrdio kako je on za dogovor, ali da ipak Vladu treba da formiraju oni koji su je srušili.

Abazović, kako je kazala, i dalje misli da se parlamentarne većine formiraju rušenjem Vlade, a ne njenim izborom.

“Zaboravio je ovaj velemajstor spina i neistina kako je DPS iz opozicionih klupa vratio u klupe poslanika koji sada vrše vlast, tako što je od njih tražio podršku za izbor 43. Vlade uz obećanu nagradu po dubini”, navodi se u reagovanju.

Popović je u reagovanju navela da je Abazović potvrdio da je spreman da povuče kandidaturu, “ako se nađe bolji od njega”.

“Ovo je za vjerovali ili ne?! Ovaj velemajstor spina i neistina dalje naglasi kako oni koji su srušili Vladu treba da formiraju vlast sa Đukanovićem i Raškom Konjevićem”, rekla je Popović.

Ona je kazala da je Abazović zaboravio da istakne da je Đukanović njegov koalicioni partner, a Konjević izabran na predlog Abazovića.

“Velemajstor spina i neistina u jeftinom obraćanju javnosti ustvrdi da Demokrate daju mehanizam Đukanoviću da predloži mandatara, zaboravljajući da mu je Đukanović nakon sati i sati puzanja i moljakanja dao mandat i to bez potpisa 41 poslanika, jer mu je, naravno, kao najbližem saradniku i koalicionom partneru, vjerovao na riječ”, kaže se u reagovanju.

Prema riječima Popović, “Abazović misli da su svi kao on, da su svi spremni da prevare svoje birače i DPS vrate na vlast”.

“Pa tako umjesto izvinjenja zato što je mjesec patološki obmanjivao javnost da će Demokrate otići sa DPS-om, dobijamo novu patološku neistinu da ćemo mi da smjenjujemo Jovanović i Novovića, koji su izabrani zahvaljujući našoj borbi za nezavisan Tužilački savjet”, navodi se u reagovanju.

Popović je poručila da ti ljudi imaju njihovu punu podršku.

“Čuvaćemo ih od vaše namjere da ih zamijenite sa partijskim tužiocima, koje ste motivisali da se spremaju za kandidature”, navodi se u reagovanju Popović.

Ona je kazala “da patologija neistina Abazovića više nije smiješna, već opasna po društvo u cjelini”.

