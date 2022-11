Poništeni izbori na oba biračka mjesta u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Izbori na dva biračka mjesta u Šavniku, u sali Skupštine opštine (SO) i selu Kruševice, su poništeni.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Šavnik, Dušan Radanović, kazao je da do 18 sati nije bilo neregularnosti.

On je rekao da su u 18 sati obaviješteni od predsjednika biračkog odbora na biračkom mjestu broj 1 u SO Šavnik i biračkom mjestu 14 u Kruševicama da je došlo do prekida glasanja.

“Razlozi su već poznati, članovi biračkog odbora nijesu omogućili glasaču da ostvari Ustavom i zakonom zagarantovano biračko pravo”, naveo je Radanović.

Upitan šta dalje, Radanović je rekao da je procedura jasna.

“Nas obavezuje Zakon o izboru odbornika i poslanika, poništili smo izbore na ova dva biračka mjesta, vjerovatno ćemo ih zakazati za nedjelju”, naveo je Radanović.

On je ukazao da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da se ponovni izbori sprovode najkasnije u roku od sedam dana od dana poništenja.

Na biračkim mjestima u SO Šavnik i Kruševicama do 17 sati glasalo je 330 birača, a pravo glasa ima 541.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS