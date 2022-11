Vukčević: Postupiću po uputstvu DIK-a

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Izborne komisije Glavnog grada Veselin Vukčević najavio je da će zakazati sjednicu tog tijela i postupiti po uputstvu Državne izborne komisije (DIK).

DIK je ocijenio da je predsjednik Izborne komisije Glavnog grada dužan da, u slučaju podnošenja prigovora, sazove sjednicu kako bi to tijelo donijelo odgovarajući akt u skladu sa Zakonom.

“Poštujući stav Državne izborne komisije, postupiću po Uputstvu od 11. novembra, kako bi se Komisija izjasnila o tri neblagovremena prigovora, koji su podnijeti 4. novembra”, naveo je Vukčević u saopštenju.

On je dodao da će to uraditi iako je jasno da je podnošenjem tih prigovora, devet dana nakon isteka prekluzivnog roka propisanog zakonom, izvršena očigledna zloupotreba procesnih prava, po nalogu političkih subjekata kojima je nepoštovanje Ustava i zakona postala navika.

On je naveo da je DIK današnjim mišljenjima i uputstvom potvrdio njegov stav da utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora u Podgorici nema dok Ustavni sud ne odluči po podnijetim žalbama.

“Drago mi je što se pokazalo da istrajavanje na poštovanju zakona i Ustava ima podršku i kod drugih državnih organa, zbog čega osjećam i lično zadovoljstvo i profesionalnu satisfakciju”, naveo je Vukčević.

Kako je kazao, nada se da će pojedini članovi Komisije prepoznati da je tako jasan stav i postupanje i u njihovom interesu, ali i u interesu političkih subjekata koje predstavljaju.

“Iako u minulih nekoliko dana nijesu birali sredstva da me navedu na izvršenje krivičnog djela. Kad u tome nijesu uspjeli, uslijedila je medijska hajka i pritisak na mene i moju porodicu, kako bi ostvarili svoje nezakonite namjere”, naveo je Vukčević.

Vukčević je naveo da su pogrešno procijenili da je on jedina prepreka do ostvarivanja njihovih nezakonitih namjera.

“Međutim, bitno je da je uslijedila potvrda da je sve urađeno u skladu sa zakonom, a njihovo nečasno postupanje će imati svoj epilog kod nadležnih organa, kad se sve ovo okonča”, dodao je Vukčević.

