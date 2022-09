Traže od AEM-a sankcije za Gradsku TV

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA podnio je danas prigovor Agenciji za elektronske medije na rad Radio Televizije (RTV) Podgorica i zatražio sankcije za tu medijsku kuću.

Kako je saopšteno iz GP URA, prigovor su podnijeli zbog sadržaja objavljen 9. septembra na Gradskoj TV, pod nazivom “Hej, Sloveni ”.

Šef Medijskog tima GP URA Bojan Jevrić kazao je da prigovor podnose zbog kršenja obaveze elektronskog medija da ne smije podsticati, omogućavati podsticanje ili širiti govor mržnje.

Kako je naveo, prigovor su podnijeli i zbog i kršenja obaveze da programski sadržaji elektronskog medija ne smiju biti usmjereni na kršenje zajamčenih sloboda i prava čovjeka i građanina ili izazivanje nacionalne, rasne i vjerske netrpeljivosti ili mržnje.

Jevrić je kazao da neki od stavova autora Senada Pećanina izrečenih u emisiji, kao i sama tema emisije saopštena na početku i najavi tog sadržaja, krše pojedine odredbe Zakona o medijima i Pravilnika o programskim standardima elektronskih medija.

On je podsjetio da Zakon o medijima propisuje da je zabranjeno objavljivanje informacija kojima se izražavaju ideje, tvrdnje i mišljenja koja izazivaju, šire, podstiču ili pravdaju diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, političkog, vjerskog i drugog uvjerenja.

„Ksenofobiju, rasnu mržnju, antisemitizam ili ostale oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući i netoleranciju izraženu u formi nacionalizma, diskriminacije i neprijateljstva protiv manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica”, dodao je Jevrić.

Prema njegovim riječima, sama tema emisije „Zašto Dritan Abazović vodi Crnu Goru u građanski rat?“ konciprirana je na način da podstiče mržnju prema premijeru Abazoviću isključivo zbog njegovog drugačijeg političkog uvjerenja.

„Autor u uvodu emisije ni na koji način ne dovodi u pitanje autentičnost objavaljenih komunikacija na M portalu, a ni dan danas se ne zna ko je snimao ove razgovore i po čijem nalogu, za razliku od drugih snimljenih razgovora koje je pratio Europol, a koji su isporučeni našim državnim organima“, naveo je Jevrić.

On je, između ostalog, ukazao i na navode Pećanina da je „Crna Gora jedina država u Evropi koja sudeći prema objavljenim transkriptima razgovora pripadnika narko klana ima premijera koji je pouzdan saradnik moćne narko mafije“.

„Ovako postavljene teze, predstavljene kao notorne činjenice, mogu da izazovu reakcije dijela javnosti koji je drugačije političke, vjerske, nacionalne orijentacije i navedu na zaključak da je Abazović saradnik mafije koja je pripremala građanski rat u Crnoj Gori”, kazao je Jevrić.

Prema njegovim riječima, iznoseći navedene stavove, autor se ogriješio i o članove Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, koji propisuje da se zabranjuju programski sadržaji kojima se “krše zajamčene slobode i prava čovjeka i građanina” i “podstiče, omogućava podsticanje ili širi govor mržnje”.

Takođe, kako je naveo Jevrić, u emisiji Gradske TV je prekršeno načelo objektivnosti, obaveza emitera propisana Pravilnikom o programskim standardima u elektronskim medijima.

On je kazao da se u najavi, u uvodnom dijelu emisije, predstavljaju teze autora kao neupitne činjenice čime je favorizovana politička strana koju zastupa autor u svojim emisijama.

„Sa druge strane je neistinito prikazan premijer Dritan Abazović kao saradnik kriminalnih struktura i podržavalac građanskih sukoba”, zaključio je Jevrić.

