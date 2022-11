Skupština o sudijama Ustavnog suda 12. decembra

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog Parlamenta na sjednici 12. decembra glasaće za sudije Ustavnog suda, odlučio je danas Kolegijum predsjednice Skupštine.

Kolegijum je prihvatio predlog Demokratske partije socijalista (DPS) da glasanje za sudije Ustavnog suda, koje bilo predviđeno za danas, bude odgođeno.

“Dogovoreno je da dođe do odlaganja glasanja do 12. decembra i da se u tom vremenskom intervalu pruži šansa dijalogu”, kazao je Šef poslaničkog Kluba DPS-a Danijel Živković nakon sjednice Kolegijuma.

On je rekao da će se u tom vremenskom intervalu razgovarati o zahtjevima DPS-a da bude određen datum vanrednim parlamentarnih izbora i da se povuče Predlog zakona o predsjedniku.

Živković je rekao da je Crna Gora u dubokoj institucionalnoj i političkoj krizi, i da državne institucije ne mogu da obezbijede održavanje lokalnih izbora u Šavniku.

“Zbog takve krize jedino rješenje je organizacija vanrednih parlamentarnih izbora, nakon kojih bi Crna Gora dobila političku i evropsku Vladu”, rekao je Živković.

Upitan da li to znači da DPS neće glasati ako se ne ispune zahtjevi, Živković je rekao da su njihovi zahtjevi jasni.

“Vidite i sami da ne možemo da nađemo rješenje jer imamo potpuno urušavanje institucionalnih kapaciteta. Kada odredimo tačan datum parlamentarnih izbora i kada se povuku neustavne izmjene Zakon o predsjedniku možemo da govorimo o tretmanu prema sudijama Ustavnog suda”, kazao je Živković.

Na pitanje koja Vlada bi pripremila vanredne parlamentarne izbore i da li bi bilo mijenjano izborno zakonodavstvo, Živković je rekao da su istekli svi rokovi koji su propisani Ustavom da se predloži mandatar i da se došlo do pozicije koja se može ostvariti, i koja je propisana Ustavom, a to je skraćenje mandata Skupštine.

„Kada se skrati mandat Skupštini, raspisuju se vanredni parlamentarni izbori i definiše se datum održavanja. Nema nikakve dileme da Crna Gora danas ima izborno zakonodavstvo po kojem se ti izbori mogu organizovati“, dodao je Živković.

On je kazao da u parlamentarnoj većini postoje subjekti koji bježe od izbora jer se plaše rezultata.

Poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković rekla je novinarima u Skupštini da je dogovoreno da se odgodi glasanje o sudijama Ustavnog suda sa ciljem postizanja dijaloga.

Ona je kazala da za SDP ozbiljan dijalog podrazumijeva dogovor unutar većine od najmanje tri petine.

„Svaki drugi vid dogovora, naročito onaj u okviru 41 poslanika, je za nas fingiran dijalog, manipulacija i politička trgovina, i na to nećemo pristati”, poručila je Vuksanović Stanković.

Kako je istakla, SDP dvije i po godine poziva na dijalog, ne samo oko izbora sudija Ustavnog suda, već i oko izbora vrhovnog državnog tužioca i drugih rješenja za koje je potrebna dvotrećinska, odnosno, tropetinska većina u parlamentu.

Vuksanović Stanković je rekla da je svakom građaninu Crne Gore jasno da su vanredni parlamentarni izbori jedini izlaz iz krize.

„A očigledno je da od njih bježe upravo oni koji su ostvarili većinu 30. avgusta 2020. godine. Njihova Vlada ne uživa podršku ni tri odsto građana”, navela je Vuksanović Stanković.

