Skupština neće zasijedati, Đurović na medicinskim ispitivanjima

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore danas neće zasijedati zbog zdravstvenog stanja predsjednice parlamenta, saopšteno je iz kabineta Danijele Đurović.

“Obavještavamo zainteresovanu javnost da će Đurović i danas biti zadržana na medicinskom ispitivanju u Kliničkom centru Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

U subotu je saopšteno da je Đurović, tokom sjednice, osjetila iscrpljenost i premor i da se nalazi na kliničkim ispitivanjima.

Skupština je danas trebala da glasa o četiri kandidata za Sudski savjet, iz reda uglednih pravnika, koje je predložio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Odbor je predložio Nebojšu Vučinića, Radoja Koraća, Dragana Šoća i Fikreta Kurgaša.

Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak je u izolaciji zbog koronavirusa.

Redovno proljećno zasijedanje Skupštine završava se danas, tako da preostale tačke poslanici mogu da razmatraju na vanrednoj sjednici u avgustu.

