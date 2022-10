Škrelja: Abazović krši Zakon o finansiranju političkih subjekata

Podgorica, (MINA) – Odlazeći premijer Dritan Abazović krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i kampanja, podređujući ga protivzakonitom partijskom zapošljavanju, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanik DPS-a Ljuiđ Škrelja podsjetio je da Zakon zabranjuje zapošljavanje od perioda raspisivanja do održavanja izbora, dodajući da je Abazović istim aktom počinio dvostruko kršenje propisa.

“Ne samo da je na neodređeno vrijeme zaposlio pet svojih savjetnika u završnici predizborne kampanje, već i jednu savjetnicu više nego što je predviđeno izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji kabineta predsjednika Vlade”, naveo je Škrelja.

On je rekao da Abazović u tehničkom mandatu, razbacuje novac iz budžeta, putuje sa savjetnicima po svijetu, zapošljava protivzakonito, i kupuje na različite načine političku podršku, ne bi li spasao minimalni rejting svoje stranke.

“Svjesno bahato kršeći propise, Abazović svoj politički kraj obilježava još jednom aferom koja je jasan indikator štetočinskog odnosa prema interesima i novcu građana, koji su očigledno osuđeni na finansiranje zarada funkcionera URA-e”, kazao je Škrelja.

Prema njegovim riječima, nakon zarobljavanja preduzeća, “oslobodioci” su zarobili i državnu upravu.

“Državnu upravu koja je postala mehanizam za zapošljavanje uhljeba, nestručnog partijskog kadra i predizborno potkusurivanje u mukotrpnoj borbi za census”, dodao je Škrelja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS