Radunović u posmatračkoj misiji OEBS-a na izborima u SAD

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će prvi put imati svog predstavnika u posmatračkoj misiji Parlamentarne skupštine (PS) OEBS-a na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

“Šef Delegacije Skupštine Crne Gore u PS OEBS-a, Slaven Radunović, učestvovaće u posmatračkoj misiji, povodom izbora koji će se održati u SAD, 8. novembra, na polovini predsjedničkog mandata”, saopšteno je iz crnogorskog parlamenta.

Posmatračku misiju činiće oko 110 članova PS OEBS-a iz preko 30 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS