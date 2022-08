Proevropske snage da nađu model kako bi Crna Gora nastavila evropski put

Podgorica, (MINA) – Proevropske snage u Crnoj Gori moraju iznaći model kako bi se izašlo iz političke krize i Crna Gora što brže nastavila evropski put.

To je ocijenjeno na sastanku poslanika Bošnjačke stranke (BS) Amera Smailovića i člana Predsjedništva te partije Admira Šahmanovića sa specijalnim predstavnikom Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom, u Beču.

“Zajednički je konstatovano da BS, kao partija centra, koja u potpunosti podržava evroatlantske integracije Crne Gore, treba biti stožer svake buduće proevropske Vlade”, kaže se u saopštenju BS.

Iz BS su kazali da su Smailović, Šahmanović i Lajčak razgovarali o evropskoj budućnosti Crne Gore, šansama i perspektivama države, ali i mogućnostima njihovog bržeg ostvarenja.

„Konstatovano je da Crna Gora mora odlučnije nastaviti na planu ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa. U tom pogledu, potrebno je da proevropske snage nađu model za izlazak iz političke krize i krenu u pravcu ubrzanja evropskih integracija“, navodi se u saopštenju.

Lajčak je pozdravio konstruktivnu ulogu BS u političkim procesima i istakao da tu partiju vidi kao čvrst oslonac i pouzdanog partnera međunarodne zajednice.

