Pribilović: Nije moguće rekonstruisati Vladu koja je pala

Podgorica, (MINA) – Nije moguće rekonstruisati Vladu koja je pala, niti izabrati novog mandatara, već su vanredni parlamentarni izbori jedini izlaz iz političke krize u Crnoj Gori, kazala je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS), Suzana Pribilović.

Ona je to navela reagujući na izjavu potpredsjednika Socijalističke narodne partije (SNP) Dragoslava Šćekića, koji je kazao da je aktuelnu Vladu treba rekonstruisati tako da upražnjena ministarska mjesta popune predstavnici Demokratskog fronta i Demokrata.

„Ministar u oborenoj Vladi Dritana Abazovića – Dragoslav Šćekić, pokazao je svojim današnjim nastupom da ne vlada osnovnim pravnim terminima“, navela je Pribilović.

Pribilović je istakla da je Šćekić govorio o rekonstrukciji smijenjene Vlade – i to sa novim premijerom, čime je, kako je ocijenila, ušao u pravne anale budući da takvo „nepoznavanje Ustava i pravnog sistema do sada nije zabilježeno“.

„Nije ni čudo što je Vlada čiji je Šćekić ministar rekordno brzo izgubila povjerenje u parlamentu baš kao što ova izjava i pokazuje zbog čega se nekada perspektivni Šćekić sveo na vjernog pratioca Dritana Abazovića“, rekla je Pribilović.

Ona je navela da je Vlada pala, a u ustavom predviđenom roku nije konstituisana nova većina koja bi izabrala mandatara.

„Dakle, niti je moguće rekonstruisati Vladu koja je pala, niti je moguće izabrati novog mandatara već su vanredni parlamentarni izbori jedini izlaz iz političke krize koju ste stvorili Vi i vaši koalicioni partneri“, istakla je Pribilović.

Kako je rekla, izbori će se desiti veoma brzo, koliki god to panični strah izazivalo kod Šćekića „zbog izvjesnog ostanka ispod cenzusa i time kraja karijere“, kako za njega, tako i za SNP.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS