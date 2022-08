Predlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi predat u skupštinsku proceduru

Podgorica, (MINA) – Klubovi poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokratska partija – Liberalna partija (SDP-LP), Socijaldemokrata (SD) i Demokratske unije Albanaca (DUA) predali su u skupštinsku proceduru Predlog da se glasa o nepovjerenju 43. Vladi.

U zajedničkom saopštenju tih klubova poslanika navodi se da je osnov razloga za podnošenje predloga to što su izostali rezultati 43. Vlade na planu realizacije onih prioriteta koji su utvrđeni prilikom njenog izbora.

Ti prioriteti se, kako je saopšteno, tiču reformi pravosudnog sistema, jačanja sistema vladavine prava, intenziviranja procesa evropskih integracija, konsolidacije ekonomske politike i reorganizacije sistema zdravstvene zaštite u uslovima pandemije.

„Ignorantskim postupanjem premijera Dritana Abazovića prema stavovima najznačajnijih naučnih ustanova i istaknutih stručnjaka i organizacija civilnog društva, i stavljanjem odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom u prvi plan, pri čemu je neodgovornim postupanjem doveo do podizanja tenzija u društvu i nenadoknadivog gubitka vremena potrebnog za kvalitetno ispunjavanje obaveza iz evropske agende, Vlada je izgubila legitimitet“, kaže se u saopštenju.

U obrazloženja predloga zaključuje se da je, zbog svega toga, a u namjeri da se zaštite vitalni državni interesi i sačuva šansa da zemlja krene putem evropske integracije, podnošenje inicijative za izglasavanje nepovjerenja 43. Vladi bilo neophodno.

