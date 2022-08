Poslanici sjutra o Sudskom savjetu i Zakonu o teritorijalnoj organizaciji

Podgorica, (MINA) – Poslanici Skupštine Crne Gore sjutra bi, na vanrednom zasijedanju, trebalo da glasaju o četiri predložena kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je da se na te funkcije izaberu Nebojša Vučinič, Radoje Korač, Dragan Šoć i Fikret Kurgaš.

Za njihov izbor potrebna je dvotrećinska, odnosno tropetinska podrška poslanika.

Na dnevnom redu su izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Glavnom gradu kojim je predviđeno osnivanje Zete kao samostalne opštine.

To su predložili poslanici Danijel Živković, Draginja Vuksanović Stanković, Kenana Strujić Harbić i Miloš Konatar.

Poslanici bi trebalo da se izjasne i o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora u vezi postupanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost u događajima na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine.

Formiranje anketnog odbora inicirali su poslanički klubovi Socijaldemokrata, Demokratske partije socijalista, Bošnjačke stranke, Socijaldemoktratske i Liberalne partije.

Na dnevnom redu sjednice su i predložene izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru.

