OIK Zeta: Rok za podnošenje izbornih lista do utorka u ponoć

Podgorica, (MINA) – Izborne liste za predstojeće lokalne izbore u Zeti mogu se predati do utorka u ponoć, saopštila je zetska Opštinska izborna komisija (OIK).

Kako se navodi, Komisija je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila poslovnik o radu, kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji, kao i odluko o potrebnom broju potpisa birača za podršku izbornoj listi.

Dodaje se da je određeno i mjesto sjedišta OIK-a.

“Krajnji rok za podnošenje izbornih lista ističe u utorak u ponoć. Izborne liste se, do navedenog roka, podnose OIK, na adresi, Anovi, put Golubovci Mataguži, br. 6”, kaže se u saopštenju.

Sve informacije o aktivnostima OIK Zeta, kao i usvojena akta, mogu se naći na sajtu zeta.dik.co.me.

