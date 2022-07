Nastavljena osma sjednica, glasaće o više akata

Podgorica, (MINA) – U parlamentu je nastavljena osma sjednica proljećnog zasijedanja Skupštine, na kojoj bi poslanici trebalo da se izjasne o više predloga akata o kojima je prethodnih dana završena rasprava.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović je u petak za danas u podne zakazala devetu sjednicu, na čijem su dnevnom redu izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, ali je nakon više od četiri sata kašnjenja i sjednice kolegijuma, nastavljena osma sjednica.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević optužio je predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović da je novu sjednicu zakazala kako bi u dnevni red uvrstila „antizetske zakone“, i najavio da će protiv nje podnijeti krivičnu prijavu ako to učini.

Knežević je kazao da će poslanici DNP-a podnijeti inicijativu za smjenu Đurović jer je, kako je naveo, brutalnim zloupotrebama službenog položaja od najvišeg zakonodavnog organa „napravila političku pijacu na kojoj je planirala da proda i interese 20 hiljada građana Zete”.

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović saopštio je danas da će ta partija potpisati najavljenu inicijativu o razrješenju Đurović, u slučaju da stavi na izjašnjenje Predlog za dopunu dnevnog reda o Zeti.

Šaranović je na Tviteru /Twitter/ naveo da bi Đurović time prekršila Poslovnik Skupštine, jer za to nema saglasnost Kolegijuma.

Vlada je sinoć Skupštini dostavila pozitivno mišljenje o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojima je predviđeno formiranje samostalne opštine Zeta.

Poslanici na osmoj sjednici, koja je upravo počela, treba između ostalog da se izjasne o predlozima rezolucija o vojnoj agresije Rusije na Ukrajinu i o genocidu u Pivi i Velici.

Na izjašnjavanje čeka i predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora radi prikupljanja informacija o postupanju policije tokom događaje na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine.

Prema Poslovniku Skupštine, prvo redovno (proljećno) zasijedanje Skupštine počinje prvog radnog dana u martu i traje do 31. jula.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS