Na parlamentarnoj većini dominantna odgovornost za krizu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Na parlamentarnoj većini je dominantna odgovornost za duboku političku i institucionalnu krizu u Crnoj Gori, ocijenio je potpredsjednik Socijaldemokrata (SD), Danilo Orlandić.

Orlandić je rekao da SD predlaže istinski dijalog, za koji je preduslov odustajanje od neustavnih izmjena Zakona o predsjedniku.

On je dodao da tu ne misli samo na temu Ustavnog suda, iako je to trenutno najvažnije pitanje, nego i na datum vanrednih parlamnetarnih izbora, izborno zakonodavstvo i brojna druga otvorena pitanja koja zahtijevaju široki parlamentarni konsenzus.

„Za tako nešto za sada ne vidimo spremnost parlamentarne većine. Zato dominantna odgovornost za ovako duboku političku i institucionalnu krizu i jeste na njoj“, rekao je Orlandić agenciji MINA.

Orlandić je kazao da nije siguran zašto bi se povlačenje neustavnog Zakona o predsjedniku tretiralo kao izuzetan ustupak parlamentarne većine.

„Ako je i najvećim laicima jasno da će ga sami Ustavni sud odmah po dobijanju kvoruma proglasiti neustavnim“, dodao je Orlandić.

Kako je rekao, za SD je neozbiljno da ih neko namjerno dovede pred svršen čin u vezi sa predloženim kadrovima, a da onda pokušava da ih “progura” nekim navodnim ustupcima koji nemaju veze sa predloženim kandidatima.

Orlandić je ocijenio da je to sve još jedna igra bez granica, u koju je država svjesno uvučena, dodajući da SD ne daje legitimitet takvim političkim igrama.

On je, govoreći o glasanju za sudije Ustavnog suda koje je zakazano za 12. decembar, rekao da SD ne može govoriti u ime ostalih opozicionih partija i da je neozbiljno cjenkati se oko tako važne stvari.

„Mi kao da smo zaboravili da je cilj razgovora između vlasti i opozicije da se dođe do najprihvatljivijih i najkvalitetnijih kandidata, pa su se u javnosti potpuno legitimizovale političke ucjene i pokušaji da se preko sudija Ustavnog suda završe neke sasvim druge stvari“, naveo je Orlandić.

Kako je kazao, problem je počeo kada je vlast, umjesto da sjedne sa opozicijom i započne ozbiljan dijalog, jednostavno “isporučila” svoja kadrovska rješenja.

„To ne radi neko ko želi da dvotrećinsku podršku u parlamentu i želi dogovor“, naglasio je Orlandić.

Orlandić je rekao da se bez sudija Ustavnog suda ostalo kad je vlast silu na sramotu smanjila granicu za odlazak u penziju kako bi penzionisali bivšeg specijalnog tužioca.

„Dakle Ustavni sud, kao jedna od krovnih instanci u državi, mora da se izabere kako dolikuje, pa SD neće pristajati na uslovljavanja i ucjene. Bilo je vremena da se ovo završi kako treba, ali je trošeno na Temeljni ugovor i Otvoreni Balkan“, kazao je Orlandić.

Prema njegovim riječima, SD od avgusta 2020. godine nije promijenio stav, a većina ostalih partija mijenjala ga je na dnevnom nivou.

„Izbore smo tražili evo dvije godine, i ispostavilo se da je davno trebalo da budu održani“, naveo je Orlandić.

Orlandić je rekao da isto važi i za njihov stav oko Ustavnog suda da stvari treba vratiti na početak, tamo gdje je “zapelo”.

„Organizovati konsultacije u vezi sa sudijama, pa onda staviti na glasanje u parlament, a ne obratno: preskočiti svaki korak i konsultacije, pa to onda pokušati da nadomjestite nekim neozbiljnim predlozima“, dodao je Orlandić.

Prema njegovim riječima, organizovati konsultacije apsolutno nije dug proces, ako ga se svi ozbiljno prihvate.

Orlandić je ocijenio da su izborni rezultati, ali i protesti koji se organizuju, pokazali da je Crna Gora i dalje građansko društvo.

„Koje prepoznaje nepočinstva trenutne vlasti, ali i kojem su potrebne građanske partije koje se mijenjaju, trensformišu i znaju da procijene politički momenat“, dodao je Orlandić.

On smatra da su opozicione građanske partije jedini ideološki profil koji dugoročno može da se održi Crnoj Gori, ali da to ne znači da nemaju obavezu da se mijenjaju.

Kako je rekao, SD je to učinio, između ostalog, podmlađivanjem partije.

Orlandić je dodao da se kadar SD-a na lokalnim izborima, tamo gdje su bili nosioci liste ili izašli samostalno, pokazao besprekornim i ostvario odlične rezultate.

On je naveo da će nastup na parlamentarnim izborima tek biti tema za razmatranje.

Upitan da li bi te stranke trebalo da imaju zajedničkog predsjedničkog kandidata, Orlandić je rekao da će to će zavisiti od procjena, dogovora opozicionih partijate.

„SD će naravno kao i uvijek, biti konstruktivan činilac, vodeći računa kako o partijskom interesu, tako i o zahtjevima političkog momenta“, zaključio je Orlandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS