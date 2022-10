Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Uprava policije svakodnevno doprinose stvaranju sigurne države i zaštiti svih građana, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je to navela u čestitki povodom 2. oktobra – Dana unutrašnjih poslova, resornom ministru Filipu Adžiću, direktoru Uprave policije Zoranu Brđaninu i svim pripadnicima MUP-a i policije.

“Obavljajući svoju zahtjevnu dužnost hrabro, profesionalno i odlučno, svakodnevno doprinosite stvaranju sigurne zemlje i zaštiti svih njenih građanki i građana. Vi ste čuvari zakona i javnog reda i mira i, u tom smislu, imate značajnu ulogu u jačanju vladavine prava i funkcionisanju pravne države”, navela je Đurović.

Đurodić je kazala da su zadaci pripadnika MUP-a i Uprave policije ozbiljni i odgovorni, ali da nema dilemu da će i u budućnosti sve obaveze izvršavati u skladu sa propisima i etičkim kodeksom, kao i da će u svakom trenutku biti na raspolaganju građanima.

Kako je navela, rad u MUP-u i Upravi policije nije običan posao, već podrazumijeva konstantnu dužnost služenja svakom žitelju, državi i zakonu, sa ciljem postizanja opšteg dobra.

“Zbog toga, država mora da stane iza zaposlenih u MUP-u i Upravi policije i da se u najvećoj mogućoj mjeri posveti poboljšanju njihovog životnog standarda”, istakla je Đurović.

Ona je poručila da je sigurna da će MUP i policija nastaviti sa beskompromisnim i predanim radom na očuvanju mira i stabilnosti u Crnoj Gori, kao i zaštiti osnovnih društvenih vrijednosti i izgradnji bezbjednog okruženja za građane.

