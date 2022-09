Mandić: Vjerujem da će u ponedjeljak doći do dogovora

Podgorica, (MINA) – Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić, kazao je da vjeruje da će u ponedjeljak, na sledećem sastanku stare parlamentarne većine, doći do dogovora.

“Dati su potpisi svih 41 poslanika vladajuće većine sa izbora 2020. i suština je eliminacija povratka Demokratske partije socijalista (DPS) u bilo kojoj formi u organe vlasti”, rekao je Mandić novinarima nakon sastanka stare parlamentarne većine.

Kako prenosi portal RTCG, on je kazao da 41 poslanik predstavlja jasnu većinu, dodajući da je to poruka DPS-u da ih većina ne vidi u vlasti.

Poslanik Demokratske Crne Gore Dragan Krapović je kazao da su napravljeni određeni pomaci.

On je rekao da je emancipatorsko rješenje da na čelu Skupštine i Vlade budu žene, dodajući da je izneseno nekoliko predloga, ali da će na sastanku u ponedjeljak biti više detalja.

Prema njegovim riječima, Demokrate nijesu uslovljavale pred sastanak, a ta stranka se odrekla čelnih pozicija u Vladi i Skupštini.

Kako je dodao, smatraju da Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP), Građanskom pokretu URA i Savezu građana Civis ne pripada da predlažu neko treće rješenje za te pozicije.

Poslanik URA-e Miloš Konatar kazao je da je ta partija prenijela stav da Dritan Abazović treba da ostane premijer, i završi šta je započeo.

“Ostvario je vidljive rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala”, kazao je Konatar.

Naveo je da je predlog Demokrata da URA, SNP i Civis nemaju pravo predlaganja kandidata za mjesto predsjednika Vlade i Skupštine apsurdan.

“Ovaj stav Demokrata je korak unazad. Prave teren da se dogovor ne postigne”, kazao je Konatar.

