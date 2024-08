Mandić: Crna Gora posvećena vladavini prava i jačanju odnosa sa Turskom

Podgorica, (MINA) – Izručenjem Binali Čamgoza Turskoj poslata je jasna poruka da je Crna Gora posvećena vladavini prava i očuvanju i jačanju bilateralnih odnosa sa Turskom, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je na društvenoj mreži X naveo da je odgovorna odluka o izručenju Čamgoza jasan pokazatelj da su dani kada je Crna Gora bila utočište za kriminalce postali prošlost.

„Nemam sumnje da smo ovim putem poslali jasnu poruku da je Crna Gora posvećena vladavini prava, i očuvanju i jačanju bilateralnih odnosa sa Turskom“, naveo je Mandić.

