Lideri nekadašnje parlamentarne većine da dogovore formiranje nove vlade

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) pozvao je danas predsjednike stranaka nekadašnje parlamentarne većine da se u petak sastanu u Skupštini kako bi se dogovorili o formiranju nove vlade koja bi pripremila izbore, rekao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

Mandić je kazao da su poziv poslali kako bi odgovorili “narodnim težnjama, željama” i postigli konkretan politički sporazum.

“Kako bi uradili ono što od nas narod očekuje, da vršimo vlast u narednom periodu kroz formu vlade o kojoj bi se dogovorili. Mislimo da treba formirati tehničku vladu koja bi pripremila izbore”, rekao je Mandić na konferenciji za novinare.

On je naveo da su pozvali lidere nekadašnje većine, želeći da skrenu pažnju na 30. avgust prije dvije godine kada je, prema njegovim riječima, Crna Gora stala rame uz rame sa ostalim demokratskim državama.

“To je datum koji će se pamtiti kao jedan od važnijih datuma u istoriji Crne Gore. Današnji dan je velika svečanost, nezavisno od svih nesporazuma, nesnalaženja i nerazumijevanja u parlamentarnoj većini”, smatra Mandić.

On je rekao da je, poslije dva eksperimenta i dva pada Vlada došao trenutak da razgovaraju “bez vraćanja unazad” i da nađu rješenje na zadovoljstvo svih građana Crne Gore.

“Svi koji su glasali su prihvatili pravilo da onaj koji pobijedi pruzima odgovornost za Crnu Goru. DF je spreman da preuzeme tu odgovornost”, kazao je

Upitan vidi li isključivo sebe kao mandatara za sastav nove Vlade on je rekao da DF sa tim stavom ide na razgovore ali da “nikoga ništa ne uslovljavaju”.

Upitan da prokomentariše navode o fomiranju nove Vlade na čijem će čelu biti lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović, on je kazao da su u pobjedničkoj koaliciji, imali dogovor da niko neće sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

“Bošnjačka stranka je izgubila izbore. Predstavnici manjina treba da budu u svakoj vladi ali su se oni prije 30. avgusta opredijelili da će sa DPS-om”, naveo je Mandić.

Komentarišući inicijativu za smjenu predsjednice Skupštine Danijele Đurović, on je naveo da će u petak imati razgovore na kojima žele da dođu do konkretnog političkog sporazuma.

To, kako je rekao, znači da su odnosi resetovani na sami početak i da će se dogovarati oko svega.

“Ne sumnjam da bi u tom dogovoru Đurović sama povukla odgovoran poiltički potez i omogućila da sva važna mjesta, koja treba da budu dio dogovora, budu u raspodjeli”, naveo je Mandić.

Upitan da li očekuje da će URA i Demokrate doći na sastanak on je kazao da to pitanje treba postaviti njima.

“Mi ovo radimo prvenstveno zbog ljudi koji su za nas glasali” , poručio je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS