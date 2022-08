Krivokapić: Reakcija MUP-a u slučaju Božovića izostala

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) je dva puta tražilo od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da zabrani ulazak personi non grata Vladimiru Božoviću u Crnu Goru, ali je reakcija MUP-a izostala, rekao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Krivopkapić je na Tviteru /Twitter/ naveo da se Božović opet po Crnoj Gori predstavlja kao ambasador Srbije i to na javnim događajima.

“Prvi put smo reagovali prije tragedije na Cetinju od 12. avgusta i tražili njegovo trajno udaljenje”, podsjetio je Krivokapić.

On je dodao da su reagovali i nakon “sramotnog obraćanja” Božovića predsjedniku države Milu Đukanoviću povodom tragedije na Cetinju.

Tada je, kako je kazao Krivokapić, MVP uputio urgenciju MUP-u i tražio promptnu zabranu ulaska Božovića u Crnu Goru.

“Reakcija MUP-a je izostala, a lažni srpski ambasador nastavlja sa provociranjem naočigled svih. Podsjećamo da je MUP ažuran kad tuži ministra vanjskih poslova povodom događaja na Cetinju 5. septembra, koji je već dva puta dao iskaz u Osnovnom sudu”, kazao je Krivokapić.

To, kako je rekao, očigledno govori o posvećenosti vladavini prava, evropskoj i političkoj orjentaciji MUP-a.

