Konstatovan prestanak funkcije sudiji Iličkoviću

Podgorica, (MINA) – Skupština je danas konstatovala prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda Miodragu Iličkoviću zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.

Iličković je izabran za sudiju Ustavnog suda 27. decembra 2013. godine.

Uslove za starosnu penziju je ispunio 13. septembra.

Ustavni sud, od ukupno sedam, sada ima samo tri tri člana i nema kvorum za odlučivanje.

Predsjednik Ustavnog suda je Budimir Šćepanović, a članovi Milorad Gogić i Desanka Lopičić.

Prije Iličkovića, penzionisani su Dragoljub Drašković, Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS