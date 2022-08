Konatar: Ko nije za izbor članova Sudskog savjeta ne želi Crnu Goru u EU

Podgorica, (MINA) – Svako ko nije za izbor članova Sudskog savjeta, ne želi Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU), ocijenio je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar.

On je kazao da će se sjutra, ne sjednici Skupštine na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o četiri predložena kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, pokazati ko je za ulazak Crne Gore u EU.

Konatar je na Tviteru /Twitter/ napisao da je najvažnija tačka sjednice izbor članova Sudskog savjeta.

Kako je kazao, izborom četiri ugledna pravnika, profesora Radoja Koraća i Nebojše Vučinića, kao i advokata Fikreta Kurgaša i Dragana Šoća, kompletiraće se Sudski savjet i ispuniti prva od tri glavne obaveze na putu EU integracija.

“Ko nije za izbor članova Sudskog savjeta, taj ne želi Crnu Goru u Evropskoj uniji. Imamo veliku šansu i moramo je iskoristiti – Crna Gora u EU 2025”, poručio je Konatar.

